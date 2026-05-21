◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人・大勢投手（２６）がベンチ入りメンバーから外れた。疲労考慮とみられ、神宮で行われた試合前練習には参加。明るい表情で体を動かした。今月は７登板で５ホールド、１セーブをマークしている。守護神マルティネスとの勝利の方程式は今季も盤石。前回登板の１９日・ヤクルト戦（いわき）では疲労考慮で福島遠征に同行しなかったマルティネスに代わり、抑えを務めて７