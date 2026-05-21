◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２１日、栗東トレセン皐月賞１０着から巻き返しに燃えるマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は岩田望来騎手（レースは横山和生騎手）が手綱を執り、坂路を単走。ラストで強めに手綱を動かされると力強いフォームで脚を伸ばし、５３秒２―１２秒２をマークした。野中調教師は「動きはいつもいいけ