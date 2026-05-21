中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪問する可能性があると韓国メディアが伝えました。韓国メディアは、韓国の政府高官が「習近平国家主席が近く北朝鮮を訪れるという情報がある」と明らかにしたと報じました。また、別の政府関係者は、先月には王毅外相が北朝鮮を訪問したほか、警護関係者などが最近、平壌を訪れていて、「今月末か来月初めに習主席が訪朝する可能性が高い」と話しているということです。習主席の北