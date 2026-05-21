交通違反の疑いで警察官が事情を聴こうとした際、車を急発進させ約20mにわたりその警察官をひきずったとして、殺人未遂と公務執行妨害の疑いで尼崎市在住の男（48）が逮捕された事件で、兵庫県警尼崎南署は、車に同乗していた妻（52）も同じ容疑で逮捕しました。 兵庫県警尼崎南署によると、5月18日（月）午後4時ごろ、白バイに乗った兵庫県警尼崎南署の男性巡査部長（43）が尼崎市内で、歩行者の横断を妨害した疑いがある軽乗用