◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、１９歳ルーキーの藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）が４アンダーの６８をマークし、首位発進を決めた。１打差の４位には、河本結（リコー）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、吉田鈴（大東建託）、荒木