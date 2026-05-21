育成出身の楽天の4年目左腕・古賀康誠投手（21）が21日、楽天モバイル最強パークの室内練習場で行われた1軍投手練習に合流した。22日に自身初の1軍昇格となる見込みだ。古賀は下関国際3年夏の甲子園で準優勝。22年の育成ドラフト2位で指名されて入団。昨年11月に支配下登録された。1軍に合流するのも初めてで「びっくりしました！うれしい気持ちと…。緊張の方が勝ってますね」。練習では小野寺投手コーチの見守る前で、藤