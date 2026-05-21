日本将棋連盟は２１日、公式ホームページの運営停止と今後の対応を発表した。同連盟は１８日からホームページを一時停止している。調査を行った結果、「外部からの不正な改ざんが行われたことが判明した」と報告。個人情報などの漏えいについては「当該ホームページでは個人情報等を取り扱っておらず、現時点で個人情報の流出は確認されておりません」とした。今後については「引き続き、ホームページを停止することにいたし