元近鉄、オリックス、ヤクルトの坂口智隆氏（41）が18日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。3年間に渡って「期待している選手」に挙げ続けているヤクルト時代の後輩に愛情たっぷりのゲキを飛ばした。この日は、ヤクルトでかつて監督と選手という間柄だった真中満氏（55）と坂口氏、上田剛史氏（37）の3人が集結。真中氏とお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）が番組MC