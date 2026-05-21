お笑いプロレス団体「西口プロレス」が２１日、公式Ｘを更新。ものまねタレント・長州小力と同日付で契約解除したことを発表した。小力は、４月に東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検された。捜査関係者によると、所持していた免許証の有効期限は約２カ月前に切れていた。同社はＸで「今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」とした上で、