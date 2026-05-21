まるで庭園！アジサイで彩られた「TAMARIBA」 「紫陽花ブルーミング」は、屋内で天候に左右されずにアジサイを楽しめるのがポイント。パブリックスペース「TAMARIBA」の空間を、茨城県を代表する花の聖地「いばらきフラワーパーク」が演出しています。棚やテーブルが色鮮やかなアジサイで埋め尽くされ、一歩足を踏み入れるとそこはまるで庭園のよう♪ 満開のアジサイの写真を撮ったり、くつろいだりして楽しみましょう。食べるのが