【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の杉浦太陽が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開した。【写真】辻ちゃん夫「まさに天使の笑顔」0歳次女抱っこショット◆杉浦太陽、夢空ちゃん抱っこショット披露杉浦は「今日も1日お疲れ様でしたー！」とつづり、カーテンが閉まった窓を背に撮影した写真を投稿。Tシャツ姿の杉浦が夢空ちゃんを後ろから抱っこし、腕の中の夢空ちゃんが満