寄贈式高松市多肥下町 中東情勢の悪化が緊急車両の運用に支障を与えないよう、高松市の建設機械販売会社が21日、消防車両の排気ガスの浄化に必要な高品位尿素水を高松市消防局に寄贈しました。 高品位尿素水・アドブルーを寄贈したのは、ショベルカーなど建設機械の販売・修理を行う会社「G.TRES」です。 アドブルーはディーゼルエンジンから出る有毒ガスを浄化するためのものです。