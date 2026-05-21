【BANDAI SPIRITS：2026年6月発売スケジュール】 5月21日 公開 「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」6月6日発売予定 BANDAI SPIRITSは、2026年6月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。 本スケジュールによると、「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」は6月6日、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガン