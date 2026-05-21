本田圭佑氏 NHKは21日、日本時間の6月12日より開幕するサッカー国際大会「FIFAワールドカップ 2026」の日本戦(地上波)全試合の中継解説を本田圭佑氏が務めると発表した。本田氏の解説は4年ぶり。 1次リーグ日本戦 NHK中継予定 ※すべて日本時間 6月15日(月) 総合 午前5時～「日本vsオランダ」 6月21日(日) BS 午後1時～「日本vsチュニジア」 6月26日(金) 総合 午前8時～