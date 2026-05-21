【新華社北京5月21日】中国北宋時代の絵巻「清明上河図」に描かれた当時の都・汴京（べんけい）のにぎやかな情景が、AIで映像としてよみがえった。時を告げる更夫（夜回り）や虹橋の船頭、路地裏の町医者など、都市を支えるさまざまな働き手の姿を通じ、現代にも通じる労働の営みを描いている。