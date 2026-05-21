きっかけは自動車雑誌の記事昨年3月のある朝、英国ロンドン在住のフランス人、エリック・トロエストラーさんは、お風呂に浸かりながら自動車雑誌を読んでいた。そこには、ルノーの初代『トゥインゴ』を対象とした年次ラリー「トゥインゴ・レイド」についての記事が載っていた。【画像】初代トゥインゴに触発されたレトロデザインの最新モデル【新型ルノー・トゥインゴを詳しく見る】全39枚少し意外なことに、彼は「面白そうでし