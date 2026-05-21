長野・松本市の住宅地で21日朝、クマ1頭が目撃されました。この影響で、近くの小学校が臨時休校となりました。午前7時ごろ、松本市並柳の弘法山古墳の西側でクマの目撃情報が相次いで寄せられました。松本市や警察が、目撃情報があったスーパーマーケット周辺などを捜索しましたが、発見には至っていません。市によりますと、近くの畑にクマとみられる足跡があったということで並柳小学校は、21日の臨時休校を決めました。既に登校