日本郵便東京支社が入るビル＝18日、東京都江東区日本郵便東京支社の郵便物回収業務を巡る汚職事件で、運送会社から賄賂を受け取ったとして逮捕された元社員の前任者が、回収業務発注に関する不正で懲戒解雇されていたことが21日、分かった。捜査関係者によると、前任者も同じ業者から接待を受けていた疑いがあり、警視庁は、癒着が常態化していたとみて調べている。日本郵便や警視庁によると、日本郵便株式会社法違反（加重収