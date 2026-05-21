中道改革連合は21日、党独自の国家像策定に向けた検討チームの初会合を国会内で開いた。小川淳也代表は、人口減少社会に対応するとして「競争力ある福祉国家構想」と題した論点を提示。7月の特別国会会期末をめどに素案をまとめ、年内にも具体化したい意向を示した。小川氏は会合で「中道は政党としてのアイデンティティーを確立することが最も重要だ」と強調。「国民は長期的な将来不安におびえている。ビジョン策定に命懸け