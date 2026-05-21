北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして、飼育員の男が死体損壊罪で起訴された事件で、北海道警は21日、妻を殺害したとして殺人の疑いで男を22日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。