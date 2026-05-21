上海の日本料理店で日本人2人を含む3人がけがをした切りつけ事件で、逮捕された男は現場で、「人が多い場所を狙った」という趣旨の話をしていたことが新たに分かりました。19日、上海の日本料理店で起きた切りつけ事件では、森ビルの社員の日本人2人を含む3人がけがをし現在も治療を受けています。関係者によりますと、逮捕された59歳の男は事件直前までこの店で食事をしていて、食事のあと、スーツの内側に隠していた刃物を取り出