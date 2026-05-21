埼玉・幸手市で高齢女性をひき逃げし死亡させたとして、無免許運転の22歳の男が逮捕されました。自称・飲食店従業員の浦山隼人容疑者（22）は20日午前6時40分ごろ、幸手市南で無免許で車を運転し、路側帯を歩いていた成田総子さん（77）をひき逃げし、死亡させた疑いが持たれています。浦山容疑者は、車をコインパーキングに止めたあと逃走していましたが、警察が同乗していた女性からの話を聞き、浦山容疑者の関与が浮上し、逮捕