押収されたバールなど＝21日午後、鹿児島県警出水署鹿児島県警は21日、強盗目的でバールを準備して集まったなどとして、強盗予備容疑で徳島市の会社員井川翔太容疑者（27）ら19〜49歳の男5人を送検したと発表した。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の関与も視野に、指示役などがいる可能性もあるとみて捜査している。5人のうち井川容疑者ら20代の3人の送検容疑は、今月1日未明、佐賀県内の住宅に侵入して強盗を実行するため、