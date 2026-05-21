記者会見で記念撮影する安松青葉（右から3人目）ら、愛知・名古屋アジア大会のトライアスロン日本代表＝21日、東京都北区国内統括団体のトライアスロンジャパンは21日、今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表を発表し、個人の男子は安松青葉（三井住友海上）と北條巧（NTT東日本・NTT西日本）、女子はいずれも愛知県出身の林愛望（日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）と平泉真心（トランスコスモス）が選ばれた。男子は大会