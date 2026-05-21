大分県の日出生台演習場で4月、戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故を受け、中止していた実弾射撃訓練のうち、戦車以外の火器を使った訓練を今月25日以降に再開することが21日、陸上自衛隊西部方面総監部（熊本市）への取材で分かった。装備品の点検や隊員への教育などで準備が整ったためだとしている。総監部によると、今後は155ミリりゅう弾砲や16式機動戦闘車などが使用可能になる。地元の玖珠町による