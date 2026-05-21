兵庫県の住宅で74歳の母親と52歳の娘の遺体が見つかった事件。凶器が発見されない中、住宅の中には現金入りの財布が残されていたことが新たに分かりました。兵庫・たつの市の住宅で、住人の田中澄恵（74）さんと次女の千尋さん（52）が、血を流して死亡しているのが見つかって、21日で3日。雨の中捜査関係者が次々と入り、現場周辺では21日も現場検証が続けられています。2人には首や上半身に複数の刺し傷があり、母親の澄恵さんに