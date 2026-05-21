語彙力とひらめきが試される「クロスワードパズル」の時間です！一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・と □ ぐ（縦の言葉）・い □ か □（横の言葉）・い □ く（縦の言葉）