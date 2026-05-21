ロッテのロングセラー商品、「雪見だいふく」。その愛らしいフォルムと、おもちとアイスが織りなす唯一無二の食感は、世代を超えて多くの人を虜にしています。今、公式X（@yukimi_lotte）が投稿した「ある製造工程の動画」が、5.8万件もの「いいね」を集め、大きな反響を呼んでいるのをご存知でしょうか？【動画】「雪見だいふく」のピョコピョコ行進がたまらないずっと見ていられる「ぷにぷに」の行進話題となっているのは、工場