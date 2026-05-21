落とし物についてです。去年1年間に県内の警察に届けられた落とし物は14万2,000点余りで、過去5年で最も多くなりました。内訳は運転免許証やキャッシュカードなどのカード類が3万点余りで最も多く、全体の約20パーセントを占めています。拾われた現金は合計でなんと1億円近くにのぼります。去年、持ち主の元に戻ったのは約6,200万円で、拾った人に渡ったのは1,900万円ほど、引き取られなかった1,700万円余りが県