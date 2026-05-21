そばが大好物のAさんは、行きつけのそば屋で天ぷらそばを注文する時は、いつも「天ぷらは別のお皿に盛ってください」とお願いしていました。そんなAさんがある日、初めて訪れたお店で同じようにお願いしたところ、「それでしたら単品でご注文ください」とあっさり断られます。【写真】ホテル直伝の「かき揚げが崩れない方法」とは？しかしそばと単品のえび天を注文すると、その分値段が高くなってしまいます。また、衣がサクサクの