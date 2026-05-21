2026年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）は5月20日、北京で最新の準備状況などについて紹介しました。北京で開催される会期中（9月9〜13日）、グローバルサービス貿易サミット、成果展、サイドフォーラム、商談会など一連のイベントが開催される予定です。2026年CIFTISでは、これまでに40余りの国と国際機関の出展が確認されています。通信、コンピューター・情報サービス、金融サービスなど9つの業界に焦点を当てており、223