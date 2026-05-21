「駐車枠に一発で“まっすぐ”止める」カンタンな方法に反響殺到！休日の混雑したショッピングモールの駐車場。ようやく空きスペースを見つけて慌ててバックで駐車しクルマを降りてみると、白線に対して見事に斜めになってしまい、もう一度クルマに乗り込んで周囲からの視線を感じながら何度も切り返して駐車し直す――。【画像】スゴすぎる！ これが「まっすぐ駐車できるミラー」です！（27枚）そんな思いをした経験は、誰