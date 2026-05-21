『台湾漫遊鉄道のふたり』（中央公論新社）がイギリスの2026年国際ブッカー賞を受賞した。 【画像】1938年の台湾を旅する女性2人を描く『台湾漫遊鉄道のふたり』 英語圏で最も注目される文学賞のひとつを台湾の小説が受賞するのは初めて。原作が中国語の作品としても初となる快挙の『台湾漫遊鉄道のふたり』。過去に日本人の受賞者はおらず、最終候補作品として2020年に小川洋子の『密やかな結晶』、22年に川上未映子