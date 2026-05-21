岡山大学と富山大学の研究チームは、脳内のサポート役である「グリア細胞」を記憶に関わる「神経細胞」へ直接作り変える遺伝子治療のアプローチを、血管性認知症のモデルマウスで実証しました。 【図解】ANS投与による海馬領域での新たな神経細胞の生成 神経への分化を促す3種の転写因子をグリア細胞に導入することで、記憶を司る「海馬」の炎症を抑制し、重篤な構造的ダメージを防ぐことに成功しました