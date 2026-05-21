横浜DeNAベイスターズは5月22日11時より、『ポケモンベースボールフェスタ2026』関連グッズ第2弾を発売することを発表した。 【画像あり】ピカチュウとマリルで応援！グッズラインナップ 『ポケモンベースボールフェスタ2026』は、5月23日・24日に開催される対東京ヤクルトスワローズ戦にあわせて実施されるイベント。今回登場する関連グッズ第2弾は、I☆YOKOHAMAタオルマフラー