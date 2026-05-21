「消えずの火」で知られる宮島・大聖院の「霊火堂」が全焼した火事は、２１日正午すぎに鎮火しました。警察などが出火原因を調べています。 ２０日午前８時半ごろ、「霊火堂の建物が燃えている」と寺院の関係者から通報がありました。消防によりますとこの火事により「霊火堂」と木造の離れが全焼しましたが、けが人はいないということです。 発生から一夜明け… 和田萌花記者「現場では警察や消防による掘り起こし作業が行