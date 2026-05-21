電力会社の社員が法廷の無断録音を行っていた問題で、中国電力でも無断で録音をしていたことが明らかになりました。 中国電力によりますと他の電力会社で法廷の無断録音があったことを受け、１５日から社内調査が行われました。 ２００８年ごろから訴訟担当の部署に在籍していた社員らに聞き取り調査を行った結果、１件の録音が確認されたということです。 中国電力は再発防止に努めるとしています。