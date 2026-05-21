先月、SNSを通じて県内に住む10代の少女を誘い福岡県などに連れ出し誘拐した疑いで周南警察署はきょう（21日）山口市に住む61歳の男を逮捕しました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、山口市に住む自称・自営業の男（61）です。警察によると容疑者は先月（4月）10日から翌11日にかけて未成年であることを知りながら県内に住む10代の少女にSNSのメッセージを送り県内の駅に誘い出し11日午後0時半ごろから午後7時すぎまで