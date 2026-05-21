テレビ東京で21日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が放送される。今回は東宝が登場する。東宝は昨年、興行収入トップになった『鬼滅の刃』をはじめ、『国宝』など、上位10作品中8作品を配給しており、まさに一人勝ちの状況だ。ヒット連発の秘密に迫る。【写真】豪華キャストがずらり！映画『国宝』大みそか特別上映会の様子今年3月に行われた日本アカデミー賞で、10部門を制覇した『国宝』。伝統芸能・歌舞伎の世界