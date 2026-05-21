福島県の磐越道で、北越高校の生徒ら21人が部活動遠征中に死傷したバス事故を受け、文部科学省と国土交通省は、校外活動での移動時の安全確保について話し合う連絡会議を開催しました。文科省・総合教育政策局塩見みづ枝局長「文科省・国交省が連携し、学校関係者・バス事業者・レンタカー事業者等の視点も踏まえつつ、よりわかりやすい形で成果を現場にお示しできればと考えております」21日に行われた文科省と国交省の連絡会議