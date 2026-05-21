プロ野球は毎年恒例のマイナビオールスターゲーム2026の開催概要を発表。ファン投票が21日からスタートしました。今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われ、チームの指揮を執るのは昨年度リーグ優勝チームの監督で、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督、セ・リーグは阪神の藤川球児監督が務めます。現在メジャーで大活躍し、メジャーのオールスターゲームに出場する選手らも過去にはプロ野