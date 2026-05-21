プロ野球はリーグ戦1カードを経て、5月26日からセ・パ交流戦に突入する。今季から3地区制となった2軍で好成績を残しているが、今季1軍での出場がない選手に注目した。巨人は4年目の浅野翔吾外野手（21）に復調の兆しが見えている。東地区で打率・299は期待打席に届けばトップ争いの位置にいる。昨季はコンディション不良に苦しんだ2023年ドラフト1位の西舘勇陽投手（24）も3試合12イニングを投げて防御率・075、15日の西武戦