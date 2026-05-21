ホンダの小型電気自動車「Super―ONE（スーパーワン）」＝21日午後、東京都港区ホンダは21日、新型の小型電気自動車（EV）「Super―ONE（スーパーワン）」を東京都内で公開した。22日から国内販売する。今後、アジアなど海外でも発売する。巨額赤字を計上したホンダは、中東情勢の悪化で原油高が続く中、新型EVの投入で経営再建につなげたい狙いもあるとみられる。スーパーワンの価格は339万200円。国の補助金を活用した場合、