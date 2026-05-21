8人組日本人ガールズグループ・GPPがセカンドデジタルシングル「ATE !」を20日にリリースした。合わせてきょう午後“8”時にミュージック・ビデオが公開される。“食べる”の過去形と、英スラングで“超イケてる”というダブルミーニングの「ATE」という単語をフックに、GPPの持つ個性豊かなキャラクターを自身満々に示す同曲は、耳残りの良いトラックと印象的な歌詞がクセになるまさに“ATE !”な一曲。21日午後8時に公開されるミ