元放送作家の鈴木おさむ氏が、「ふきハラ」こと「不機嫌ハラスメント」について持論を展開した。２１日に「不機嫌について」の書き出しで、長文をＳＮＳ投稿。「僕は不機嫌をわかりやすく表現するのが苦手」と前置きした上で、「不機嫌な時に、不機嫌な態度をみんなの前で取るというのは、僕はパフォーマンスなのではないかと思っています」と考え方を示した。「不機嫌こそがまさに一番のハラスメント。『ふきハラ』という言