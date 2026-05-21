アイドルグループ「Jams Collection」メンバーで、SNS総フォロワー数100万人超のインフルエンサーでもある“るーるる”こと小此木流花が、25日深夜放送開始のTOKYO MX新番組「令和の推し研究バラエティ＃推しカツ」（月曜深夜1時35分）のレギュラーMCに抜てきされたことが21日、分かった。自身初の地上波レギュラーMC抜てきに「おはよう民族#推しカツ！のレギュラーアシスタントMCに出勤決定したるーるるです！」と自己紹介。「