はなまるうどんの期間限定メニューとして、総重量約1kg・肉340gの「爆担々」が登場しました。はなまるうどんの人気メニューである「冷やし担々」をベースに「はなまる唐揚げ」「豚肉」「肉味噌」を積み重ねた限界突破のボリュームに仕上がっているとのこと。いったいどれほどスゴイことになっているのか確かめるべく、実際にはなまるうどんに行って食べてみました。〜肉特化型店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」オー