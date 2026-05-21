◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第１日（２１日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、大会２連覇を狙う昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が４バーディー、ボギーなしで４アンダーの６８をマークし、菅楓華（ニトリ）、藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）と並ぶ首位発進を決めた。前半にバーディーを量産した。１３番は残り９０ヤードから５０度ウェッジで２メート