◆米大リーグヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が本拠のブルージェイズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、４打席４三振。開幕戦に次いで今季２度目の１試合４三振となった。ジャッジは１９日のブルージェイズ戦でも３三振（ほかに１四球）を喫しており、前日の３打席目から６打席連続三振となり、２試合で計７三振。自身５