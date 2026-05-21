無免許運転と信号無視で書類送検されたものまねタレントの長州小力が、お笑いプロレス団体「西口プロレス」から契約解除された。西口プロレスの公式Ｘ（旧ツイッター）が２１日、声明で発表した。契約解除は同日付。声明では「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」と切り出す。「その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプ